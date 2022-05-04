Optoma представила универсальный проектор Smart 4K UHD для домашних развлечений

Optoma, бренд проекторов 4K UHD № 1 в мире, выпустила новый интеллектуальный проектор Optoma UHD55 с настоящим изображением 4K UHD. Погрузитесь в настоящий кинематографический опыт 4K UHD у себя дома благодаря потрясающим изображениям большего размера с UHD55. Благодаря яркости 3600 люмен вы можете смотреть фильмы с включенным светом. Обладая впечатляющим коэффициентом контрастности 1 200 000:1, UHD55 совместим с расширенным динамическим диапазоном (HDR) и HLG для более яркого белого и более глубокого черного, что обеспечивает великолепный цвет с охватом 97% DCI-P3 в режиме широкой цветовой гаммы с включенным затвором, улучшая общую картину.

Для любителей игр UHD55 предлагает встроенный улучшенный игровой режим с невероятно быстрым временем отклика 16 мс в 4K при 60 Гц и 4 мс в 1080p при 240 Гц, что обеспечивает плавный и захватывающий игровой процесс. Кроме того, UHD55 предлагает функции интеграции с интеллектуальными технологиями, включая беспрепятственную интеграцию в умные дома с совместимостью с Amazon Alexa и Google Assistant. Обладая элегантным и компактным дизайном, UHD55 обеспечивает универсальное проецирование и простой обмен контентом одним нажатием кнопки с помощью приложения Creative Cast, которое позволяет отображать изображения, документы и видео по беспроводной связи с четырех устройств.