Optoma представила универсальный проектор Smart 4K UHD для домашних развлечений

Для любителей игр UHD55 предлагает встроенный улучшенный игровой режим с невероятно быстрым временем отклика 16 мс в 4K при 60 Гц и 4 мс в 1080p при 240 Гц, что обеспечивает плавный и захватывающий игровой процесс. Кроме того, UHD55 предлагает функции интеграции с интеллектуальными технологиями, включая беспрепятственную интеграцию в умные дома с совместимостью с Amazon Alexa и Google Assistant. Обладая элегантным и компактным дизайном, UHD55 обеспечивает универсальное проецирование и простой обмен контентом одним нажатием кнопки с помощью приложения Creative Cast, которое позволяет отображать изображения, документы и видео по беспроводной связи с четырех устройств.