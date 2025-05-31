Опубликована первая распаковка Nintendo Switch 2

Продажи портативной игровой консоли Nintendo Switch 2 стартуют 5 июня, но некоторые геймеры уже получили долгожданную новинку. Правда, при попытке поиграть до официального старта продаж, устройство требует обновление. Судя по всему, производитель подготовил обязательное релизное обновление. Один из пользователей опубликовал короткую распаковку консоли, на которой он пока не может поиграть.

Напомним, что новинку оснастили увеличенным корпусом толщиной 13,9 мм, более крупными Joy-Con контроллерами, которые крепятся посредством магнитов, переработанной подставкой с дополнительным интерфейсом USB Type-C, 256 ГБ флеш-памяти и 7,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR.