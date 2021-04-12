Опубликована первая распаковка дрона DJI Air 2S

В сети появилась первая распаковка-обзор дрона DJI Air 2S, который еще не был представлен официально. Итак, новинка характеризуется дюймовым датчиком изображения разрешением 20 Мп, возможностью записывать видео в разрешении 5472:3078 пикселей при 30 к/с, в 4К и 60 к/с, а также Full HD при 120 к/с, максимальным расстоянием полета в 12 км, временем полета с постоянной скоростью около 20 км/ч в 31 минуту, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, массой 595 граммов, улучшенной системой облёта препятствий с двумя дополнительными датчиками и ценой на уровне предыдущего поколения. Напомним, что официальная презентация DJI Air 2S запланирована на 15 апреля.