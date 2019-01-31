Опубликованы фото объективов для камер Panasonic Lumix S1 и S1R

Источник, который поделился изображениями и характеристиками полнокадровых камер Panasonic Lumix S1 и S1R, теперь опубликовал фото объективов, которые будут представлены вместе с камерами. Первый объектив – зум с фокусным расстоянием 70-200 мм при постоянной максимальной диафрагме f/4. Второй– классический светосильный портретник с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой f/1,4. Третьей новинкой станет универсальный зум с диапазоном фокусных расстояний 24-105 мм при постоянной максимальной диафрагме f/4. Все три объектива поддерживают установку фильтров диаметром 77 мм.