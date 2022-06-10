Опубликованы фотографии лифтбека Skoda Superb нового поколения

В сети опубликованы фотографии лифтбека Skoda Superb нового поколения. Автомобиль на данный момент проходит дорожные испытания.

С точки зрения дизайна Skoda Superb будет похожа на текущую версию Octavia. Автомобиль будет основан на модульной платформе Passat, которая также будет включать ряд бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Привод будет как передним, так и полным в зависимости от комплектации.

Также известно, что новое поколение лифтбека и универсала Skoda Superb будет производиться уже не в Чехии, а в Словакии, на заводе концерна Volkswagen в Братиславе, куда позже переедет новый Volkswagen Passat. Премьера нового поколения Skoda Superb ожидается в 2023 году.

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