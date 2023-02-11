Опубликованы первые фото с камеры Canon EOS R8

Профильное издание DPreview поделилось первой подборкой фотографий, сделанных на представленную недавно фотокамеру Canon EOS R8. Напомним, что перед нами самая доступная полнокадровая беззеркалка на рынке, оцененная в 1500 долларов.

Новинка может похвастаться 24 Мп CMOS-матрицей, как в старшей EOS R6 Mark II, компактными размерами и небольшой массой, функцией записи видео в разрешении 4К при 60к/с, поддержкой серийной фотосъемки до 40 к/с с электронным затвором и 6 к/c с механическим, автофокусировкой Dual Pixel второго поколения с распознаванием объектов, производительным процессором DIGIC X, цифровой системой стабилизации Canon Movie Digital IS, откидным сенсорным 3-дюймовым дисплеем с разрешением 1,62 Мп, интерфейсом micro-HDMI с передачей 4K-видео, разъемами для микрофона и наушников, а также аккумулятор LP-E17.