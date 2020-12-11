Опубликованы первые фото с камеры Leica SL2-S

В сети появились первые фотографии, сделанные на представленную вчера полнокадровую камеру Leica SL2-S. Напомним, что оцененная в 380 тысяч рублей камера характеризуется новой 24-Мп КМОП-матрицей с обратной засветкой, цельнометаллическим корпусом с защитой от пыли и влаги, съемкой со скоростью до 25 кадров в секунду в максимальном разрешении, возможностью записывать видео 4K 30к/с 4:2:2 10-бит на SD-карту без ограничения по времени записи, процессором Maestro III, буферной памятью объёмом 4 ГБ, бесконечной серийной съемкой до 9 кадров в секунду, новой матричной стабилизацией изображения, режимом Multishot для создания 96 Мп кадров, диапазоном светочувствительности ISO до 100 000 и совместимостью с оптикой системы Leica TL и объективами L-Mount.

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