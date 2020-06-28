Опубликованы первые фото с камеры Panasonic G100

Несколько дней назад была представлена беззеркальная камера формата Micro Four Thirds Panasonic Lumix DC-G100, которая ориентирована прежде всего на видеоблогеров. Сегодня в сети появились первые фотографии, сделанные на новинку с комплектным объективом 12-32mm f/3.5-f/5.6.

Напомним, что аппарат характеризуется 20,3-Мп датчиком изображения без сглаживающего фильтра, максимальной светочувствительностью ISO 25600, «гибридной стабилизацией» с использованием части датчика в видеорежиме, возможностью записывать ролики в 4K при 24 к/с или 30 к/с, в Full HD до 60 к/с, поддержкой съемки с V-Log, технологией Nokia OZO Audio, тремя микрофонами для качественной записи аудио, электронным видоискателем, подвижным 3-дюймовым сенсорным дисплеем, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, слотом для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, интерфейсами USB 2.0 и HDMI, батареей с автономностью 270 кадров, размерами 116:83:54 мм и массой 352 г. Камера появится в продаже в конце месяце в комплекте с объективом на 12-32 мм (ЭФР 24-64 мм и диафрагма f/3,5-f/5,6) по цене в 749 долларов.

Комментарии и отзывы Panasonic G100
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