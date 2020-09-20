Опубликованы первые фото с камеры Sony A7C

В сети появились примеры фотографий, сделанных на новую полнокадровую беззеркальную камеру Sony A7C, которая была представлена несколько дней назад. Данная новинка может похвастаться своей компактностью, КМОП-сенсором BSI-CMOS разрешением 24 Мп, динамическим диапазоном в 15 стопов, мощным процессором BIONZ X, пятиосевой системой стабилизации, съемкой фото в разрешении до 6000:4000 пикселей, серийной съемкой на скорости 10к/с и возможностью записывать видео в разрешении 4К с 30 кадрами в секунду без кроп-фактора. Цена камеры (Body) составляет 1800 долларов, а в комплекте с объективом Sony FE 28-60mm 4-5.6mm – 2000 долларов.

Комментарии и отзывы Sony A7C
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