Опубликованы первые фото с объектива Canon RF 135mm F/1.8 IS USM

В сети появилась первая подборка фотографий, сделанных на представленный несколько дней назад полнокадровый телеобъектив Canon RF 135mm F/1.8L IS USM.

Напомним, что оцененная в 2100 долларов новинка характеризуется оптической схемой из 17 элементов в 12 группах, включая три элемента со сверхнизкой дисперсией (UD), максимальным коэффициентом увеличения 1:3.8, минимальной дистанцией для фокусировки 0,7 м, 9-лепестковой диафрагмой, диаметром резьбы для светофильтра 82 мм, покрытием Canon Air Sphere Coating, мотором автофокусировки Canon Nano USM, системой стабилизацией с компенсацией до 5.5 ступеней (согласно рейтингу CIPA), дополнительным кольцом управления, длиной 130 мм, диаметром 89 мм и массой 935 г.