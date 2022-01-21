Опубликованы первые фото с объектива Nikkor Z 400mm F2.8 TC VR S

В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный несколько дней назад телеобъектив Nikkor Z 400mm F2.8 TC VR S. Снимки были сделаны в связке с для полнокадровой беззеркальной камерой Nikon Z9.

Напомним, что оцененная в 14 тысяч долларов новинка характеризуется встроенным телеконвертером, увеличивающим фокусное расстояние до 560 мм с уменьшением диафрагмы до f/4, стабилизатором с эффективностью в 5,5 EV, мотором автофокусировки с так называемой звуковой катушкой, антибликовым покрытием Meso Amorphous Coat, конструкцией из 25 элементов в 19 группах, включая два элемента ED, элемент из супернизкодисперсионного стекла, два элемента из флюорита и элемент SR, диаметром 156 мм, длиной 380 мм, массой 2,95 кг, максимальной и минимальной диафрагмой f/2,8 и f/22, минимальным расстоянием для фокусировки 2,5 м, увеличением 0,17x и диаметром светофильтров 46 мм. Старт продаж намечен на февраль этого года.

Комментарии и отзывы Nikkor Z 400mm F2.8 TC VR S
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