Опубликованы первые примеры фото на Panasonic Lumix S 35mm F/1.8

В сети появилась первая подборка фотографий, сделанная на новенький объектив Panasonic Lumix 35mm F/1.8 S, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с креплением L-mount. Новинка, оцененная в 700 долларов, может похвастаться оптической конструкцией из одиннадцати элементов в девяти группах, в том числе тремя асферическими линзами и тремя линзами ED, 9-лепестковой диафрагмой, плавной и бесшумной системой автофокусировкой, возможностью регулировки величины поворота и чувствительности кольца фокусировки, отсутствием «дыхания фокуса», микрошаговой регулировкой диафрагмы, массой 295 г, защитой от пыли и влаги, а также резьбой для светофильтра 67 мм. Продажи объектива начнутся уже в текущем месяце.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix S 35mm F/1.8
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