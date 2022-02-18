Опубликованы первые примеры фото с камеры OM System OM-1

В сети появилась первая подборка фотографий, сделанных не представленную несколько дней назад беззеркальную камеру системы Micro Four Thirds – OM System OM-1.

Напомним, что оцененная в 2200 долларов камера характирзуется 20,4-МП CMOS-матрицей с многослойной компоновкой, серийной съёмкой до 120 к/с с электронным затвором, функцией съемки видео в разрешении 4K (UHD или DCI) при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, записью видео на внешний накопитель в RAW с 12-битным представлением и субдискретизацией 4:4:4, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью до 8 стопов экспозиции, системой автофокуса с 1053 точками крестового типа, OLED-видоискателем разрешением 5,76 млн пикселей и кадровой частотой 120 к/с, 3-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем на 1,62 млн точек, двумя слотами для карт памяти SD UHS-II и защитой в соответствии со степенью IP53.