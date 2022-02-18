Опубликованы первые примеры фото с камеры OM System OM-1

В сети появилась первая подборка фотографий, сделанных не представленную несколько дней назад беззеркальную камеру системы Micro Four Thirds – OM System OM-1.

Напомним, что оцененная в 2200 долларов камера характирзуется 20,4-МП CMOS-матрицей с многослойной компоновкой, серийной съёмкой до 120 к/с с электронным затвором, функцией съемки видео в разрешении 4K (UHD или DCI) при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, записью видео на внешний накопитель в RAW с 12-битным представлением и субдискретизацией 4:4:4, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью до 8 стопов экспозиции, системой автофокуса с 1053 точками крестового типа, OLED-видоискателем разрешением 5,76 млн пикселей и кадровой частотой 120 к/с, 3-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем на 1,62 млн точек, двумя слотами для карт памяти SD UHS-II и защитой в соответствии со степенью IP53.

Комментарии и отзывы OM System OM-1
Panasonic выпустила полнокадровую цифровую беззеркальную циф…
Panasonic выпустила полнокадровую цифровую беззеркальную цифPanasonic выпустила полнокадровую цифровую беззеркальную цифровую камеру Lumix BS1H в Индии. Камера оснащ…
Canon представила камеру EOS R5C с продвинутым охлаждением…
Canon представила камеру EOS R5C с продвинутым охлаждениемCanon анонсировала новую камеру, которая обеспечивает видеосъемку кинематографического уровня в обычной п…
Объектив Fujinon XF23mm F/1.4 RLM WR появится в продаже 24 ф…
Объектив Fujinon XF23mm F/1.4 RLM WR появится в продаже 24 фКомпания Fujifilm объявила дату начала продаж объектива Fujinon XF23mm F/1.4 RLM WR, который был представ…
Объектив Meyer Optik Gorlitz Trioplan 35mm f/2.8 II оценен в…
Объектив Meyer Optik Gorlitz Trioplan 35mm f/2.8 II оценен вКомпания Meyer Optik Görlitz пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Trioplan 35mm f/2.8 II, …
Объектив M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II оценен в $10…
Объектив M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II оценен в $10Компания OM Digital Solutions пополнила ассортимент объективов системы Micro Four Thirds моделью M.Zuiko …
Объектив Panasonic S 35mm F/1.8 выйдет в продажу в декабре…
Объектив Panasonic S 35mm F/1.8 выйдет в продажу в декабреСетевые источники сообщили о том, что представленный недавно объектив Panasonic Lumix 35mm F/1.8 S появит…
Объектив Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical оценен в $198…
Объектив Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical оценен в $198Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов суперсветосильной моделью Voigtlander Nokt…
Фотокамера Canon EOS R5 С получила 45-Мп сенсор…
Фотокамера Canon EOS R5 С получила 45-Мп сенсорКомпания Canon пополнила ассортимент полнокадровых фотокамер моделью EOS R5 C, которая первой из семейств…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor