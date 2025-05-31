Опубликованы примеры фото на фотокамеру Fujifilm X Half

В сети появились первые тестовые фотографии, сделанные на представленную неделю назад компактную фотокамеру Fujifilm X Half. Напомним, что новинка характеризуется вертикально ориентированным дюймовым сенсором разрешением 17,74 Мп, снимками с соотношением сторон 3:4, диапазоном светочувствительностью ISO от 200 до 12800, 32-мм объективом (в полнокадровом эквиваленте) с максимальным значением диафрагмы f/2.8, системой контрастной автофокусировки с распознавания лиц и глаз, 2,4-дюймовым ЖК-видоискателем с разрешением 0,92 Мп, двумя экранами, один из которых симулирует пленочное окошко, фирменными фильтрами, выдержкой от 1/2000 секунды до 15 минут, встроенным стабилизатором изображения, светодиодной вспышкой, съемкой только в JPEG, записью видео в разрешении 1440:1080 точек, слотом для карты памяти SDXC, адаптерами Wi-Fi 802.11ac или Bluetooth 5.2, портом USB Type-C и корпусом массой 240 грамм. Цена камеры составляет 850 долларов.

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