Опубликованы примеры фото на объектив Panasonic Leica 25-50mm F/1.7 ASPH

В сети появились первые фотографии, сделанные на объектив Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F/1.7 ASPH, который появится в продаже в конце следующего месяца по цене в 1800 долларов. Напомним, что новинка характеризуется байонетом Micro 4/3, оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах в том числе 1 асферической линзой, 3 линзами ED и 1 линзой UHR, минимальной дистанцией для фокусировки 0.28-0.31 м, максимальным увеличением 0.21x (0.42x в 35-мм эквиваленте), резьбой для светофильтра 77 мм, защитой от пыли и брызг, возможностью работы при минус 10°С, габаритами 87.6:127.6 мм и массой 654 граммов.

Комментарии и отзывы Panasonic Leica 25-50mm F/1.7 ASPH
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