Опубликованы примеры фото с GoPro Hero 11

Профильное издание DPreview опубликовала подборку фотографий, сделанных на представленную несколько дней назад экшн-камеру GoPro Hero11. Напомним, что новинку оснастили новым 1/1,9-дюймовым датчиком изображения разрешением 27 Мп, продвинутой системой стабилизации HyperSmooth 5.0, новыми эффектами для ночной съёмки, 10-битным цветом для передачи более 1 млрд оттенков, автоматической блокировкой горизонта, возможностью записывать видео в разрешении 5.3K при 60 к/с, 4K/120 к/с и 2.7K/240 к/с, замедленной съемкой 8х, двумя дисплеями, защитой от воды при погружении на глубину до 10 м и устойчивой к холоду батареи Enduro.