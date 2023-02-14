Опубликованы примеры фото с камеры Canon EOS R50

Авторитетное издание DPreview поделилось первыми фотографиями, сделанными на представленную неделю назад камеру Canon EOS R50. Напомним, что предназначенная для беззеркальных камер формата APS-C новинка характеризуется 24,2-Мп датчиком изображения, записью видео в разрешении 4K при 30 к/с или 1080p при 120 к/с, чипом DIGIC X, производительной автофокусировкой Dual Pixel CMOS AF II с распознаванием объектов на основе ИИ и чувствительностью до -4 EV, возможностью записывать 10-битное видео HDR PQ, серийной съемкой до 15 к/с с электронным затвором, 2,36-Мп OLED-видоискателем, 2,95-дюймовым откидным сенсорным дисплеем с разрешением 1,62 Мп, аккумулятором LP-E17, габаритами 116,3:85,5:68,8 мм и массой 328 г. Цена камеры составляет 680 долларов.