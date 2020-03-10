Опубликованы примеры фото с камеры Fujifilm X100V

В сети появились примеры фотографий, сделанных на недавно представленную компактную камеру Fujifilm X100V, которая получила новый датчик изображения X-Trans CMOS 4 формата APS-C с разрешением 26 Мп и обратной засветкой.

Новинка также характеризуется процессором X-Processor 4, обновленным объективом с фокусным расстоянием 23 мм (35 мм в ФЭР) и диафрагмой f/2,0, гибридным видоискателем, корпусом с защитой от пыли и брызг, поворотным сенсорным ЖК-экраном, диапазоном светочувствительности ISO 160-12800, серийной съемкой со скоростью 11 к/с, записью видео в 4K с частотой 30 к/с или Full HD до 120 к/с, выводом видео с 10-битным представлением и субдискретизацией 4:2:2 через порт HDMI, интерфейсами USB 3.1 Gen 1, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, слотом для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, размерами 128:75:53 мм, массой 478 г и батареей с автономностью в 420 снимков. В России камера оценена в 103 тысячи рублей.