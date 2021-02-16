Опубликованы примеры фото с объектива Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленный в конце января объектив Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR. Напомним, что оценённая в 36 тысяч рублей новинка предназначена для беззеркальных APS-С камер Fujifilm Х. Объектив характеризуется защитой от влаги и пыли, фокусным расстоянием 27 мм (41 мм в 35-мм эквиваленте), семилепестковой диафрагмой f/2,8-f/16, оптической схемой из 7 элементов в 6 группах, включая один асферический элемент, минимальным расстоянием для фокусировки 0,34 м, максимальным увеличением 0,1х, диаметром фильтра 39 мм, диаметром 62 мм, длиной 32 мм и массой 84 г.

Комментарии и отзывы Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR
Обзоры:
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Новости:
Объектив Leica Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH оценен в 1266500 рублей

Компания Leica собирается перевыпустить культовый объектив Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH, который производился...
Sony отложила выпуск объектива FE 35mm F1.4 GM

Компания Sony объявила о том, что она вынуждена перенести выпуск объектива FE 35mm F1.4 GM, который был п...
Объектив Laowa 24mm F/14 2X Macro Probe получит вариант с байонетом L

Компания Venus Optics объявила о том, что сразу четыре объектива Laowa получат в марте версии с байонетом...
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателямиОбзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Samsung планирует стать партнером Audi, ...
Samsung планирует стать партнером Audi, Универсальность нашего смартфона с годами выросла и продолжает расти. Он почти заменил ваш бумажник и, по...
Бюджетный Samsung Galaxy A02s вышел в Ро...
Бюджетный Samsung Galaxy A02s вышел в РоКомпания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy A02s, который выйдет в Европе только в ф...
Nintendo Switch получила важное обновлен...
Nintendo Switch получила важное обновленБольшая часть игрового внимания сейчас уделяется консолям нового поколения, то есть PS5 и Xbox Series X |...
Представлен научно-фантастический хоррор...
Представлен научно-фантастический хоррорThe Callisto Protocol - научно-фантастический хоррор от режиссера Dead Space Глена Шофилда. На мероприяти...
Samsung Galaxy A32 показали на рендерах...
Samsung Galaxy A32 показали на рендерахПрофильный ресурс Slashleaks поделился качественными изображениями еще не представленного смартфона Samsu...
Huawei продала в Китае 4,5 млн смартфоно...
Huawei продала в Китае 4,5 млн смартфоноСервис QuestMobile опубликовал список самых продаваемых в Китае смартфонов. Первое место занял Oppo A32 с...
На выставке CES 2021 компания LG предста...
На выставке CES 2021 компания LG предстаНа выставке CES 2021 компания LG представила UltraFine Display OLED Pro - это первый OLED-монитор компани...
Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет с...
Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет сXiaomi анонсировала свой флагманский смартфон Mi 11 для мировых рынков. Телефон был анонсирован еще в дек...
Samsung представили новый 34 дюймовый 2К...
Samsung представили новый 34 дюймовый 2КSamsung выпустили новый монитор линейки Odyssey G5: C34G55T. Это 34-дюймовый сверхширокий дисплей с криви...
ZTE готовит новый смартфон с камерой в д...
ZTE готовит новый смартфон с камерой в дКогда решение скрытой фронтальной камеры под экраном еще не стало коммерчески популярным, ZTE потрясла ми...
TEAMGROUP представила игровую память сер...
TEAMGROUP представила игровую память серОперативная память TEAMGROUP T-FORCE ZEUS представлена в формате U-DIMM и SO-DIMM DDR4. Модули имеют кра...
Realme X50 Pro получил стабильное обновл...
Realme X50 Pro получил стабильное обновлСамый быстрорастущий в мире бренд смартфонов Realme выпустил Realme X50 Pro. Это флагманский смартфон был...
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайнеОбзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайне
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor