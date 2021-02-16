Опубликованы примеры фото с объектива Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленный в конце января объектив Fujinon XF 27mm F/2.8 R WR. Напомним, что оценённая в 36 тысяч рублей новинка предназначена для беззеркальных APS-С камер Fujifilm Х. Объектив характеризуется защитой от влаги и пыли, фокусным расстоянием 27 мм (41 мм в 35-мм эквиваленте), семилепестковой диафрагмой f/2,8-f/16, оптической схемой из 7 элементов в 6 группах, включая один асферический элемент, минимальным расстоянием для фокусировки 0,34 м, максимальным увеличением 0,1х, диаметром фильтра 39 мм, диаметром 62 мм, длиной 32 мм и массой 84 г.