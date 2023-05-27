Опубликованы примеры фото с объектива Fujinon XF 8mm F/3.5 R WR

В сети появилась подборка фотографий, сделанных на представленный пару дней назад сверхширокоугольный объектив Fujinon XF 8mm F/3.5 R WR. Напомним, что предназначенная для беззеркальных камер с креплением Fujifilm X новинка характеризуется фокусным расстоянием 12 мм в эквиваленте полного кадра, углом обзора 120 градусов, массой 216 грамм, длиной 52.8 мм, диаметром резьбы для светофильтра 62 мм, оптической схемой из 12 линз в 9 группах, в том числе три асферическими и двумя ED-линзами, механизмом внутренней фокусировки, минимальным расстоянием фокусировки 0.18 м, защитой от влаги с уплотнениями в 10 точках, а также кольцами управления диафрагмой и фокусировкой. Объектив станет доступен для покупки в конце июня по цене в 800 долларов.