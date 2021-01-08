Опубликованы примеры фото с объектива Nikkor 50mm F/1.2

В сети появились примеры фотографий, сделанных на представленный еще в сентябре объектив Nikkor Z 50mm f/1.2 S. Напомним, что этот предназначенный для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Z-mount объектив характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, светосилой f/1.2, оптической схемой из 17 элементов в 15 группах, в том числе два элемента со сверхнизкой дисперсией (ED) и три асферических элемента, минимальным «эффектом дыхания», быстрой и плавной автофокусировкой, защитой от непогоды, антибликовым покрытием Nano Crystal Coat и ARNEO, бесшумным кольцом управления, программируемой кнопкой Fn. Его цена составляет 2100 долларов.