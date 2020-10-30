Опубликованы примеры фото с объектива Nikkor Z 14-24mm F/2.8 S

В сети появились первые фото, сделанные на объектив Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S, который был представлен в середине прошлого месяца. По словам производителя, перед нами «самый компактный полнокадровый сверхширокоугольный зум-объектив с апертурой F/2.8 и возможностью простой установки светофильтров». Новинка характеризуется байонетом из алюминиевого сплава, защиты от пыли и влаги, плавной и бесшумной автофокусировкой почти с полным отсутствием «дыхания фокуса», поддержкой навинчивающихся 112-мм фильтров с прилагаемой блендой объектива, гнездом для заднего фильтра для цветных гелевых фильтров, а также покрытием Nano Crystal Coat и ARNEO. Объектив появится в продаже в ноябре по цене в 2400 долларов.