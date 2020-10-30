Опубликованы примеры фото с объектива Nikkor Z 14-24mm F/2.8 S

В сети появились первые фото, сделанные на объектив Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S, который был представлен в середине прошлого месяца. По словам производителя, перед нами «самый компактный полнокадровый сверхширокоугольный зум-объектив с апертурой F/2.8 и возможностью простой установки светофильтров». Новинка характеризуется байонетом из алюминиевого сплава, защиты от пыли и влаги, плавной и бесшумной автофокусировкой почти с полным отсутствием «дыхания фокуса», поддержкой навинчивающихся 112-мм фильтров с прилагаемой блендой объектива, гнездом для заднего фильтра для цветных гелевых фильтров, а также покрытием Nano Crystal Coat и ARNEO. Объектив появится в продаже в ноябре по цене в 2400 долларов.

Комментарии и отзывы Nikkor Z 14-24mm F/2.8 S
Обзоры:
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Новости:
Камера DJI Pocket 2 оценена в 350 долларов

Компания DJI представила камеру DJI Pocket 2, которая продолжает дело модели Osmo Pocket. Новинка характе...
Камера Nikon Z 6II оценена в 2000 долларов

Компания Nikon выпустила полнокадровую беззеркальную камеру Z 6II, которая, помимо прочего, получила улуч...
Камеру Panasonic Lumix DC-BGH1 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали пресс-рендеры заточенной под съемку видео камеры Panasonic Lumix BGH1 (сис...
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NASОбзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Проводные наушники вкладыши от Astro для...
Проводные наушники вкладыши от Astro дляАstro выпустила свой первый набор наушников-вкладышей предназначенный для геймеров In-Ear Monitor A03 за ...
Как выбрать чехол для Huawei Nova 7 Pro...
Как выбрать чехол для Huawei Nova 7 ProДовольно часто пользователи покупают новые смартфоны, а потом спустя довольно короткий промежуток времени...
Как сохранить свежесть продуктов на длит...
Как сохранить свежесть продуктов на длитХранение продуктов в замороженном состоянии позволяет нам запасаться большим количеством продуктов, мясом...
Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite оценен в 280...
Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite оценен в 280Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, который первым на рынке получил новеньк...
Зарядное устройство ZMI 65W Travel Charg...
Зарядное устройство ZMI 65W Travel ChargZMI 65W Travel Charger International Edition доступен для предварительного заказа по цене в 29 долларов. ...
Sony планирует выпустить компактную полн...
Sony планирует выпустить компактную полнПосле появления компактной камеры ZV-1, ориентированной на видеоблоги , компания Sony готова представить ...
Redmi Note 8 упал с 8 этажа и выжил...
Redmi Note 8 упал с 8 этажа и выжилВ сети появились фотографии смартфона Redmi Note 8, упавшего с восьмого этажа. Аппарат довольно сильно по...
Новый OPPO A73 получит квадрокамеру и AM...
Новый OPPO A73 получит квадрокамеру и AMСетевые инсайдеры раздобыли некоторые подробности о смартфоне среднего уровня OPPO A73, который еще не бы...
Samsung анонсировал Galaxy Z Fold 2...
Samsung анонсировал Galaxy Z Fold 2Компания Samsung анонсировал Galaxy Z Fold 2. ...
Системные требования Cyberpunk 2077 скор...
Системные требования Cyberpunk 2077 скорОсталось совсем немного до официального выхода игры Cyberpunk 2077. Мы все больше и больше получаем сведе...
Microsoft представила новый Surface Lapt...
Microsoft представила новый Surface LaptMicrosoft анонсировала самый легкий и доступный ноутбук Surface. ...
Realme C15 получит версию на чипсете Qua...
Realme C15 получит версию на чипсете QuaСетевые источники сообщают о том, что бренд Realme готовит новую версию бюджетного смартфона C15. Если ст...
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor