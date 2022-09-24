Опубликованы примеры фото с объектива Nikkor Z 17-28mm F/2.8

В сети появились первые примеры снимков, сделанных на объектив Nikkor Z 17-28mm F/2.8, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер Nikon. Оцененная в 1200 долларов новинка имеет относительное отверстие 1:2.8-1:22, минимальное расстояние для фокусировки от 19 см до 26 см, максимальный коэффициент увеличения 1:5.2, оптическую схему из 13 элементов в 11 группах, включая два элемента ED, один SUPER-ED и три асферических элемента, просветлением SIC (Super Integrated Coating), просветлением Nano Crystal Coating для некоторых линз, 9-лепестковую электромагнитную диафрагму с скруглёнными лепестками, внутреннюю фокусировку с шаговым STM мотором, защиту от пыли и влаги, резьбу для светофильтра 67 мм, программируемое кольцо управления, габариты 75:101мм и массу 450 г.