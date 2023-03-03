Опубликованы примеры фото с объектива Samyang AF 75mm F/1.8

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленный недавно объектив Samyang AF 75mm F/1.8 X. Напомним, что эта предназначенная для беззеркальных камер Fujifilm формата APS-C новинка характеризуется фокусным расстоянием 75 мм (112.5 мм в 35-мм эквиваленте), углом поля зрения 21,9°, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F1,8 и минимальным F22, оптической конструкцией из 10 элементов в 9 группах, в том числе две линзы HR и три элемента ED, покрытием UMC, минимальным расстоянием для фокусировки 69 см, коэффициентом увеличения 0,13x, диаметром светофильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 69,3 мм, массой 259 г, переключателем режимов AF/MF и линейным STM приводом автофокуса. Его цена составляет 500 долларов.

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