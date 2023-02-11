Опубликованы примеры фото с объектива Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art

В сети появилась подборка фотографий, сделанных на представленный недавно объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art. Напомним, что этот предназначенный для полнокадровых беззеркалок с креплением Sony E и L-mount объектив характеризуется системой автофокусировки на базе линейного привода с высоким откликом (HLA), защитой от влаги и пыли, кольцом для ручного управления диафрагмой, переключателем блокировки диафрагмы, кнопкой AFL, оптической схемой из 14 элементов в 11 группах, в том числе 3 асферические и 1 SLD-линза, длиной 110 мм, диаметром 78 мм, диаметром светофильтра 72 мм, массой 670 г, минимальным расстоянием для фокусировки 0,45 м и максимальным увеличением 0,15×. Объектив появится в продаже в конце февраля по цене в 850 долларов.