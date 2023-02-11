Опубликованы примеры фото с объектива Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art

В сети появилась подборка фотографий, сделанных на представленный недавно объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art. Напомним, что этот предназначенный для полнокадровых беззеркалок с креплением Sony E и L-mount объектив характеризуется системой автофокусировки на базе линейного привода с высоким откликом (HLA), защитой от влаги и пыли, кольцом для ручного управления диафрагмой, переключателем блокировки диафрагмы, кнопкой AFL, оптической схемой из 14 элементов в 11 группах, в том числе 3 асферические и 1 SLD-линза, длиной 110 мм, диаметром 78 мм, диаметром светофильтра 72 мм, массой 670 г, минимальным расстоянием для фокусировки 0,45 м и максимальным увеличением 0,15×. Объектив появится в продаже в конце февраля по цене в 850 долларов.

Laowa 6mm F/2 Zero-D для M4/3 оценен в $500…
Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 6mm F/2 Zero-D, который предназначен…
Камеру Canon EOS R5 Mark II представят весной 2023 года…
Сетевые инсайдеры сообщают, что официальная презентация полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R5 M…
Камера Fujifilm X-Pro 4 получит 40-Мп сенсор…
В сети появились подробности о беззеркальном фотоаппарате APS-С формата Fujifilm X-Pro 4, которая еще не …
Объектив Tokina SZ PRO ReFlex 300mm F1 MF CF оценен в $500…
Компания Tokina пополнила ассортимент объективов моделью SZ 300mm PRO ReFlex F7.1 MF CF, для APS-C камер …
Представлен объектив Meike 25mm F/0.95…
Компания Meike пополнила ассортимент мануальных суперсветосильных объективов моделью Meike 25mm F/0.95, к…
Представлен объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art…
Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art, которая предназначена…
Canon RF-S 22mm F/2 STM выпустят в 2023 году…
Сетевые инсайдеры сообщают, что в первом квартале следующего года компания Canon выпустит аналог популярн…
IronGlass представили кинообъектив Helios 40-2 85mm T1.6 MKI…
Компания IronGlass пополнила ассортимент объективов моделью Helios 40-2 85mm T1.6 MKII, в основе которой …
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor