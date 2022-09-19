Опубликованы примеры фото со 100-Мп камеры Hasselblad X2D 100C

Профильное издание DPreview поделилось примерами снимков, сделанных на представленную пару недель назад среднеформатную камеру Hasselblad X2D 100C. Напомним, что новинку оснастили 100-Мп датчиком изображения, встроенным твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, поддержкой карт памяти CFexpress Type B, 5-осевой системой стабилизации, динамическим диапазоном в 15 ступеней экспозиции, улучшенный автофокусом с 294 точками фазовой фокусировки, верхним 1,08-дюймовым OLED-экраном, 3,6-дюймовым откидным сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2,36 Мп, OLED-видоискателем с разрешением 5.76 Мп, увеличением 1х и кадровой частотой 60 Гц. Цена камеры составляет 8200 долларов.

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