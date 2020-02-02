Опубликованы рендеры камеры Olympus E-M1 Mark III

В сети появились первые рендеры беззеркальной фотокамеры Olympus E-M1 Mark III, которая еще не была представлена официально. Аппарат получит датчик изображения Live MOS разрешением 20,4 Мп, процессор TruePic IX, систему стабилизации с эффективностью до 7,5 EVВ, фазовую автофокусировку с 121 точками, серийно съемкой 18 к/с, функцию распознавания лиц и глаз, поддержку видеосъемки с кривой передачи OM-Log400, корпус из магниевого сплава, защиту от пыли, брызг и воздействия низких температур, интерфейсы Wi-Fi и USB. Размеры камеры составят 134,1:90,9:68,9 мм, а масса – 504 г.