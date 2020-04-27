Опубликованы системные требования для игры Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator наконец-то опубликовала характеристики компьютера на котором пользователь сможет комфортно играть.

Для игр на минимальных настройках графики вам понадобится AMD Ryzen 3 1200 или Intel i5 4460. Видеокарта Radeon RX 570 или GTX 770. 8 Гб оперативной памяти и 150 Гб свободного места. Рекомендованные характеристики включают в себя Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400, 16 ГБ оперативной памяти и Radeon RX 590 или GTX 970 GPU.

Идеальной конфигурацией ПК для игры станет процессором AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-9800X. Мощная видеокарта Radeon VII или Nvidia RTX 2080. 32 Гб ОЗУ и 150 Гб на жестком диске.
Комментарии и отзывы Microsoft Flight Simulator
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