Опубликованы тизерные фотографии Kia Concept EV9

Kia опубликовала несколько тизерных фотографий своего нового Kia Concept EV9, которые призваны дать нам представление о том, как может выглядеть новый электрический внедорожник. Kia продемонстрирует свой новый Kia Concept EV9 на автосалоне в Лос-Анджелесе 17 ноября.

После запуска EV6, Kia Concept EV9 - это интригующий взгляд на будущее направление полностью электрического внедорожника, сочетающий в себе прогрессивный дизайн, современные технологии и передовую полностью электрическую трансмиссию в одном новаторском пакете. Первые визуальные эффекты концептуального внедорожника демонстрируют ультрасовременный дизайн экстерьера, схемы которого намекают на современную развлекательную программу, которая выдвигается на первый план благодаря прямолинейной и умелой стилистической позиции.

Визуализация иллюстрирует концептуальную кабину, которая была доработана, чтобы предоставить водителю и пассажирам легкое, гибкое и адаптируемое внутреннее пространство по мере развития впечатлений от поездки. Потрясающий интерактивный сверхширокий дисплей и радикально новый взгляд на традиционное рулевое колесо - это лишь две из выдающихся особенностей интерьера.