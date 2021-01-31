Опубликовано первое 8K-видео с камеры Sony A1

Компания Sony опубликовала первый пример 8K-видео, снятого на новенькую полнокадровую беззеркальную камеру Sony Alpha 1. Если верить источникам, японский производитель пока запрещает журналистам тестировать возможности видеосъемки.

Напомним, что оцененная в 6500 долларов новинка оснащается 50,1 Мп датчиком Exmor RS со встроенной памятью, процессором BIONZ XR, поддержкой серийной съемки со скоростью до 30к/с, возможностью записывать видео 8К 30к/c 10bit 4:2:0 и 4K 120p/60p 10-бит 4:2:2, электронным видоискателем OLED Quad-XGA с разрешением 9,44 млн точек и частотой обновления 240 кадров в секунду, системой затвора с двойным приводом, динамическим диапазоном при съемке видео в 15+ стопов (в S-log3), возможностью вывода 16-bit RAW через интерфейс HDMI на внешний рекордер, системой стабилизации с эффективностью в 5.5 стопов экспозиции, системой автофокусировки с 759 точками, двумя слотами для карт-памяти SDXC / SDHC UHS-I и UHS-II, защитой от пыли и влаги.