Опубликовано первое фото камеры Panasonic Lumix S1

В сети появилась первая фотография полнокадровой камеры Panasonic Lumix S1, которая еще не была представлена официально. Если верить источнику, так выглядит не прототип, а уже готовый к выпуску аппарат. Камера запечатлена с объективом, охватывающим диапазон фокусных расстояний 24-105 мм (диафрагма f/4). Диаметр резьбы для установки фильтров составляет 77 мм.

Ранее сообщалось, что камеры Panasonic Lumix S1 и S1R получат два слота для карт памяти (SD и XQD), систему стабилизации изображения Dual IS, возможность записи видео 4K с частотой 60 к/с, режим Pixel Shift, в котором можно делать фото разрешением 150 Мп, надежный, сверхбыстрый и бесшумный затвор, модули Wi-Fi и NFC, а также «100% брызгозащищенный и пыленепроницаемый корпус, который можно использовать в экстремальных температурах». Официальный анонс фотоаппаратов запланирован на 31 января.