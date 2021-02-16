Опубликовано видео с дрона DJI FPV

В сети появилось первое видео, снятое на гоночный дрон DJI FPV, который еще не был представлен официально. Судя по ролику, устройство сможет похвастаться высокой скоростью маневрирования. Сообщается, что дрон получит 12-Мп датчик изображения оптического формата 1/2,3", объектив с углом обзора 150°, диапазон светочувствительности ISO от 1 до 3 200, возможность делать фото с разрешением 3 840:2 160 пикселей и записывать видео в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду, батарею ёмкостью 2000 мАч и скорость зарядки мощностью до 90 Вт. Масса дрона составит 795 граммов, максимальное время полёта – 20 минут при постоянной скорости 40 км/ч. Масса контроллера составит 346 граммов, а максимальная дальность передачи без препятствий – 10 км.