Orcam запускает носимую камеру

Израильский стартап Orcam выпустил новую носимую камеру на основе искусственного интеллекта, которая напоминает Google Glass, очки Google с дополненной реальностью. MyMe представляет собой черный пластиковый стержень размером с большой палец, в который встроена широкоугольная камера.

Новый гаджет не является независимым устройством, он работает с мобильным телефоном. Например, если вы встретили кого-то, гаджет сфотографирует его или ее, подключится к вашему телефону и задокументирует лицо на интерфейсе, из которого можно узнать, кого вы встретили и когда. То же самое относится и к визитным карточкам. Визитку можно повернуть к камере, а сведения о ее владельце будут прикреплены к его или ее фотографии.

Программное обеспечение также позволит вам отмечать людей в группы, добавлять заметки о вашем разговоре или просматривать их последние сообщения в социальных сетях. Используя эти данные, MyMe должен анализировать количество времени, которое вы проводите с определенными группами или отдельными лицами. MyMe помогают ставить еженедельные цели, например, сколько времени вы хотите провести с близкими людьми. OrCam MyMe выйдет в марте 2019.