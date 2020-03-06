Оригинальная продукция Leica

2020-03-06, Автор - Ramil; [102]
Занимаетесь фотосъемкой и стремитесь к совершенству? Leica занимает особе место в мире цифровой и аналоговой фотографии. Хотите найти качественный фотоаппарат или спортивную оптику, мы https://store.leica-camera.com/ru/ru/leica-cl/tl2-system поможем вам.

Онлайн-магазин Leica предлагает широкий ассортимент продукции. Камеры Leica выражают креативность и самовыражение. Отличаются понятным управлением и стабильным качество фотоснимков. Ассортимент цифровых камер представлен серией Leica S, Leica SL-SYSTEM, Leica M-SYSTEM, Leica CL/TL2-SYSTEM, Leica Q, Leica SOFORT, а также L-MOUNT. Также представлена специальная версия камер Leica. Все камеры отличаются высоким качеством съемки.

Спортивная оптика

  • Бинокли
  • Зрительные трубы
  • Дальномеры
  • Прицелы
  • Аксессуары для спортивной оптики

    • Спортивная оптика предназначена для людей которые любят охоту, отдых и просто активную жизнь. Наши оптические приборы перевернут ваше представление о любимом занятии. Аксессуары совершенствуют ваш фотоаппарат, помогут сделать его более функциональным и удобным. Тут также представлен широкий ассортимент: сумки, ремни для переноски и защитные чехлы защитят ваш аппарат. Эксклюзивные товары включают в себя уникальные сменные кнопки плавного пуска Leica, чехлы для смартфона, ручек, банковских карт. Наушники, шнур для связки ключей и многое другое.

    Как заказать

    Для заказа необходимо зарегистрироваться на сайте. Уточнить заказ с менеджером. Оплатить заказ можно с помощью банковской карты (Visa, MasterCard, МИР, American Express), сервисов Apple Pay и Google Pay, либо используя сервисы QIWI или Яндекс.Деньги. Ограничений по минимальной сумме нет. Карта сайта предлагает обширную информацию и поиск нужного вам продукта. Каждый продукт имеет подробное описание, возможности и преимущества. В нашем магазине представлен полный модельный ряд компании. Компания Leica предлагает только рекомендованную розничную цену.

    Доставка

    Доставку заказов осуществляет только компания DHL. При заказе на сумму от 15 тысяч рублей, осуществляется бесплатная доставка. При заказе до 15000 рублей, стоимость доставки составит 1200 рублей вне зависимости от города доставки. Доставка доступна только в пределах России. Для заказа в другую страну, необходимо обратится к официальному дилеру. Вы можете вернуть продукт на возврат в течении 14 дней.


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