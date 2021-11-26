Осенняя распродажа в Steam: лучшие предложения для ПК

Осенняя распродажа Steam, позволяет геймерам воспользоваться большими скидками на популярные игры, такие как Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Half-Life: Alyx, It Takes Two, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 4, FIFA 22, Marvel's Guardians of the Galaxy, Borderlands 3, F1 2021, Wasteland 3 и Star Wars Jedi: Fallen Order. Со скидками до 90 процентов некоторые из этих игр в настоящее время имеют самые низкие цены на платформе. Осенняя распродажа Steam заканчивается 1 декабря в 23:30 по московскому времени, также сервис объявил, что теперь игроки могут номинировать свои любимые игры на премию Steam в десяти категориях.

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