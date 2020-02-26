Остров фантазий скоро в кинотеатрах

Остров фантазий американский комедийный фэнтези хоррор фильм. В ролях: Майкл Пенья («Марсианин», «Ярость»), Мэгги Кью («Дивергент»), Майкл Рукер («Стражи Галактики», «Гори, гори ясно»), Люси Хейл, Остин Стоуэлл. Картина появится в прокате в России 5 марта.

Действие фильма происходит на таинственном отдыхе. Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь тайные мечты своих счастливых гостей на острове. Но фантазии начинают превращаться в кошмары. Гости должны разгадать тайну острова, чтобы спасти свои жизни.