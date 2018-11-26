Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo Moscow 2018

2018-11-26, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - CleanExpo Moscow 2018; [93]

20 ноября в Москве открылась международная выставка «CleanExpo Moscow» на которой производители (Lavorpro, Electrolux, Ghibli, Gaomei, I-Team, Kärcher, Miele, Procter&Gamble, Profitex, Tektem, Профф Лайн, Меркатор Холдинг, Росмоп, Vileda Professional, Duplex, KITER, Сарая СНГ, Fullriver Europe, Haug Bursten Gmbh, VEIRO, KOBLENZ & PARTNER, Buzil, Safran, Фиорентини, H, Santoemma S.r.l., Synclean S.r.l. и многие другие) представили свое оборудование:
  • для профессиональной уборки и гигиены;
  • для химический чистки и стирки;
А также:
  • запчасти для клининговой техники;
  • инвентарь для уборки и гигиены;
  • моющие средства;
  • услуги по восстановлению расходных материалов.
Данное мероприятие проводится ежегодно и на этот раз стало юбилейным. Представили компании ЛИР www.lir16.ru и журналисты MegaObzor https://megaobzor.com посетили это мероприятие, результатом чего стала серия фото-обзоров, рассказывающих о прошедшей выставке.

Производитель «Lavor pro» представил оборудование для уборки помещений разной площади:
  • ручная механическая подметальная машины BSW 651M, которая приводится в движение толканием. Машина позволяет эффективно собирать грубый мусор на улицах города, а также щепки в складских помещениях. Мусорный контейнер объемом 40 л, позволит меньше прерываться на опустошение. Простота конструкции позволяет легко опустошать и мыть контейнер.
  • аккумуляторные подметальные машины «Lavor pro» с сиденьем для оператора. Преимуществом данной машины является: отсутствие выхлопных газов, тихая работа, эффективная уборка больших площадей. Накопление собранного мусора происходит во вместительном баке объемом 115 л.

Итальянский производитель «Ghibli&Wirbel» представил интересную поломоечную машину FRECCIA. Особенность этой машины - гибридный принцип работы двигателя. Это позволяет эффективно работать от сети и от аккумулятора (время заряда батареи 1,5 часа). Данная машина имеет небольшие габариты, что позволяет ей маневрировать между прилавками при уборке в магазинах, так и на предприятиях - между стационарными станками. Размеры поломоечной машины ДхШхВ (мм): 865х430х1160.

Небольшие поломоечные машины представила кампания «Duplex». Во время демонстрации аппаратов была осуществлена уборка нескольких видов покрытий: плитки, ковра, ламината. На вопрос о последствиях уборки ламината, представитель итальянского оборудования ответил, что взбухания данного вида напольного покрытия не должно происходить, так как машина чистит с минимальной подачей пара и тут же всасывает его обратно, что позволяет минимизировать попадания влаги на ламинат.

Также были интересные экземпляры аккумуляторных батарей для поломоечных машин. Гелевые аккумуляторы бренда «Сhallenger» и литиевые АКБ «Discover». Гелевые АКБ имеют более доступную цену, однако при работе требуют долгого времени для зарядки. Литиевые АКБ имеют высокую цену, но более эффективны для непрерывной работы в течение дня.

Интересную деталь мы узнали, пообщавшись с производителями поломоечных машин из Китая. Как выяснилось у многих из них нет импортера в России, что на данный момент усложняет доставку товара до конечного потребителя. А также в связи с этим существует неопределенность как в поставке товаров по срокам, так и в дальнейшем обслуживании техники. Следовательно, закупочная цена техники made in china не ясна из-за отсутствия импортеров.

Посмотреть полный фотоотчет выставки по ссылке https://vk.com/album-157729128_258451368

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