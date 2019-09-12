Отличия OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали на фото

Официальный анонс топовых смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro ожидается в конце сентября одновременно с телевизором OnePlus TV, хотя предшественники OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro дебютировали всего несколько месяцев назад. Судя по опубликованным сегодня фотографиям защитным чехлов, смартфоны будут сильно отличаться друг от друга. Старшая модель OnePlus 7T Pro унаследует дизайн OnePlus 7 Pro с вертикальной тройной камерой, которая будет дополнена ToF-модулем. А вот OnePlus 7T получит круглый блок основной камеры, в который войдет три модуля. Также смартфонам прочат топовый чипсет Snapdragon 855+ и 2K-дисплеи с кадровой частотой 90 Гц.