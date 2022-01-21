Oukitel представляет электростанцию ​​P2001 мощностью 2000 Вт/ч

Производитель смартфонов Oukitel представил свою первую портативную электростанцию ​​P2001. Портативная электростанция P2001 — это прорыв для компании, известной производством защищенных смартфонов под брендом Oukitel. P2001 — это электростанция первого поколения мощностью 2000 Втч, которая предлагает множество вариантов ее использования.

Портативная электростанция Oukitel P2001 способна заряжать как мобильные устройства, так и бытовые приборы. Его номинальная мощность означает, что P2001 может заряжать одно устройство несколько раз, прежде чем оно разрядится. Для сравнения, P2001 может зарядить один смартфон 100 раз или питать мини-холодильник мощностью 65 Вт до 35 часов.

Он имеет до 16 выходных портов питания, которые можно использовать одновременно, что повышает универсальность P2001 в сочетании с его портативностью. Есть 6 портов USB, два из которых имеют номинал USB-C для быстрой зарядки 100 Вт, 6 выходов переменного тока, два порта постоянного тока 12 В / 3 А и разъем XT60 мощностью 120 Вт. Oukitel P2001 может быть полностью заряжен в течение 2 часов. Oukitel также говорит, что уровень заряда для P2001 намного выше, чем у некоторых известных брендов на рынке. Он также поставляется со встроенным адаптером, которого нет в некоторых популярных моделях.