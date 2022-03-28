Ожидается, что к 2026 году Xbox завоюет долю рынка среди консолей

Аналитическая компания игрового рынка DFC Intelligence опубликовала обновленный прогноз рынка игровых консолей, который показывает, что платформа Microsoft Xbox набирает силу в течение следующих четырех лет. Как видно из приведенного ниже слайда, по оценкам DFC Intelligence, Sony лидирует на рынке программного обеспечения для консолей с 43% от общего дохода, в то время как Nintendo следует за ней с 37%, а Xbox от Microsoft сильно отстает на 20%.

Однако новый прогноз на 2026 год показывает, что доля рынка Xbox от Microsoft вырастет на 7%, в то время как PlayStation от Sony потеряет 4%, а Nintendo — 3% по сравнению с 2021 годом.

Этот прогноз частично связан с консолью Nintendo следующего поколения, выпуск которой, по мнению DFC Intelligence, планируется к 2024 году. В результате доля рынка программного обеспечения для консолей будет более равномерно распределена между тремя компаниями. Что касается общего рынка игровых консолей, включая оборудование, DFC Intelligence вдвое снизила свои предыдущие оценки из-за продолжающихся проблем с поставками. Обновленный прогноз показывает рост на 4% по сравнению с прошлым годом, а доход от консолей в 2022 году составит примерно 49 миллиардов долларов. Разбивка на самом деле показывает небольшое снижение доходов от оборудования и равных доходов от пакетного программного обеспечения, хотя ожидается, что онлайн-доход вырастет почти на 21 миллиард долларов.

Аналитическая фирма подчеркивает, что Sony больше всего проиграет в этой ситуации, поскольку PlayStation 5 по-прежнему пользуется чрезвычайно высоким спросом, но ее предложение будет по-прежнему ограниченным в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2023 года. Sony признала это в прошлом месяце , когда пересмотрела собственный годовой прогноз снизился до 11,5 млн единиц.

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