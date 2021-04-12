Ожидается дефицит Nintendo Switch

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что у компании Nintendo якобы недостаточно полупроводников, чтобы выпускать достаточное количество игровых приставок Switch. Вскоре после этого инсайдеры, которые получают информацию непосредственно от самого производителя, заявили, что у компании предостаточно компонентов для сборки данной консоли в ближайшее время, но в обозримом будущем дефицит действительно возможен. Вероятно, это связано с тем, что полупроводники используются повсеместно — в смартфонах, умных автомобилях, ноутбуках, компьютерах и так далее. Так что если вы хотели получить качественный продукт от японского производителя, то самое время присмотреться к приобретению.

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