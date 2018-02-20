Озвучены технические характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S4

Компания Samsung готовит к выпуску 10,5-дюймовый планшет Galaxy Tab S4 с разрешением 2560 * 1600 пикселей. За производительность девайса отвечает 10-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 835, который содержит восемь ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц. Объём оперативной памяти указан в размере 4 Гбайт. Флеш-модуль рассчитан на хранение 64 Гбайт информации. Сообщается также о тыльной 12-мегапиксельной камере и о фронтальной камере с 8-мегапиксельным сенсором. В качестве ОС выступит Android 8.0.0. О стоимости устройства Samsung Galaxy Tab S4 пока не сообщается.