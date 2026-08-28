ПК на Windows 11 можно будет выключить со смартфона

Приложение Phone Link, предустановленное в Windows 11, уже предоставляет пользователям множество возможностей, включая отображение уведомлений в реальном времени и совершение или приём голосовых звонков непосредственно с настольного компьютера или ноутбука. Однако в одном из будущих обновлений Microsoft собирается добавить ещё одну полезную функцию — владельцы Android-смартфонов смогут удалённо перезагружать или выключать компьютеры под управлением Windows 11. На то, что Android-устройства в будущем действительно получат возможность перезагружать и выключать ПК с Windows 11, указывают обнаруженные изданием Windows Latest системные строки. В частности, один из компонентов с названием «RemoteControlManager» прямо намекает на появление функции и свидетельствует о том, что её запуск может состояться уже в ближайшее время.

На это также указывают строки «pc_controls_restart_label» и «pc_controls_shutdown_label», которые соответствуют командам «Перезагрузка» и «Завершение работы». Кроме того, Microsoft, судя по всему, рассматривает возможность удалённого обновления компьютера с Android-смартфона. В Phone Link также должна появиться функция перевода компьютера в спящий режим. Правда, после активации спящего режима перезагрузить или выключить ПК удалённо не получится до тех пор, пока пользователь не разблокирует компьютер с Windows 11. Но этих функций в текущей релизной версии Windows 11 пока что нет — они появятся в будущем.