PS5 Pro отлично справилась с Unreal Engine 5

Новейшая игровая консоль PS5 Pro, похоже, гораздо лучше справляется с передовым и достаточно требовательным игровым движком Unreal Engine 5 по сравнению с базовой моделью. Например, эта консоль значительно лучше воспроизводит демо, которое впервые продемонстрировало графические возможности движка. Даже лучше, по словам западных журналистов, чем любая другая консоль на рынке. К примеру, блогер, который уже протестировал приставку, заявил, что демонстрационная версия The Matrix Awakens, которая построена полностью на базе движка Unreal Engine 5, работает на недавно выпущенной PS5 Pro заметно лучше, чем на стандартной версии, даже без специального обновления, которое позволило бы демо-версии в полной мере использовать мощность и возможности PS5 Pro.

Да, динамическое изменение разрешения для поддержания стабильной производительности в определённых сценах иногда всё же заметно, но в целом впечатляет то, как консоль справляется с такой ресурсоёмкой задачей. Вероятно, всему виной улучшенный графический процессор, который гораздо лучше обрабатывает различные эффекты и графику нового поколения, плюс пользователи отмечают, что во многих ситуациях консоль просто быстрее справляется с рендерингом графики, хотя это может быть субъективное заявление. Но, конечно, можно смело заявить, что игровая консоль нового поколения будет лидером в плане производительности в течение многих лет, потому что конкурентов у неё просто нет.