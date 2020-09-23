PS5 продадут огромным тиражом

Аналитики рынка игровых консолей поделили новостями о том, что компания Sony показала просто шикарные показатели популярности и теперь будет продавать PlayStation 5 приличными партиями. Более того, аналитики построили сценарий развития событий, в котором компания из Японии в общей сложности продаст более 200 миллионов игровых приставок PlayStation 5 за всё время существования этого поколения. Вероятно, цифра на самом деле будет далека от точного прогноза, но все же информация занимательная, ведь ранее производитель столько приставок не продавал при всем желании. Будем следить за новостями и обязательно расскажем о том, что происходит на рынке игровых консолей на текущий момент. Ведь сразу два лидера рынка выпускают свои новинки.

Комментарии и отзывы PlayStation 5
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