PS5 в следующем апдейте ОС получит голосовые команды

Следующее системное обновление PS4 и PS5 добавит несколько новых функций доступности и качества жизни на консолях Sony. Среди дополнений — поддержка голосовых команд на PlayStation 5. Консоль Sony предыдущего поколения имела эту функцию с момента запуска в 2013 году, но теперь она появляется и в последней консоли компании. Начиная с бета-версии, Sony сначала сделает функцию доступной для англоязычных пользователей в США и Великобритании. Компания добавляет системную опцию, которая заставит консоль реагировать на «Привет, PlayStation». Эту функцию можно отключить, но если оставить ее включенной, вы сможете использовать свой голос для запуска игр и других приложений, а также открывать системное меню и управлять воспроизведением мультимедиа.

В обновлении появятся другие новые специальные возможности, в том числе та, которая позволяет наушникам выводить монофонический звук. Sony отмечает, что это должно быть особенно полезно для игроков с односторонней потерей слуха. В рамках того же обновления Sony также настраивает работу групповых чатов. В дальнейшем они будут называться вечеринками, и у вас будет возможность решить, будут ли они частными или открытыми для публики. Если вы оставите свою вечеринку открытой, к ней смогут присоединиться не только ваши друзья, но и их друзья. Еще одна новая функция PS5 позволит вам фильтровать игры по жанру, а также сохранять до пяти из них на главном экране консоли для быстрого доступа. Среди прочих изменений Sony также обновила дизайн карточек с призами и добавила поддержку большего количества языков чтения с экрана.