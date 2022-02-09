PS5 в следующем апдейте ОС получит голосовые команды

В обновлении появятся другие новые специальные возможности, в том числе та, которая позволяет наушникам выводить монофонический звук. Sony отмечает, что это должно быть особенно полезно для игроков с односторонней потерей слуха. В рамках того же обновления Sony также настраивает работу групповых чатов. В дальнейшем они будут называться вечеринками, и у вас будет возможность решить, будут ли они частными или открытыми для публики. Если вы оставите свою вечеринку открытой, к ней смогут присоединиться не только ваши друзья, но и их друзья. Еще одна новая функция PS5 позволит вам фильтровать игры по жанру, а также сохранять до пяти из них на главном экране консоли для быстрого доступа. Среди прочих изменений Sony также обновила дизайн карточек с призами и добавила поддержку большего количества языков чтения с экрана.