PUBG Mobile грядущее обновление Payload 2.0 с новым оружием и вооруженной техникой

PUBG Mobile скоро получит новое обновление, которое откроет для себя Payload 2.0. Эта информация содержится в новом тизере, опубликованном на официальной странице PUBG в Twitter.

К сожалению в тизере не указана дата начала выпуска нового обновления. Просочившийся трейлер режима Payload 2.0 показывает, что будет добавлено новое оружие, а также вооруженные транспортные средства и возможность охотиться на врагов с помощью БПЛА с дистанционным управлением.

Все машины также были модернизированы установленным вооружением, включая ракетные установки, крупнокалиберные пулеметы, огнеметы и многое другое.
Комментарии и отзывы PUBG Mobile
Обзоры:
Летняя распродажа AliExpress. Amazfit BipЛетняя распродажа AliExpress. Amazfit Bip
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Новости:
Лучшие аксессуары для Samsung Galaxy Watch Active2

Очень часто пользователи заказывают ...
Amazfit Neo выглядят как цифровые часы 1990-х годов

По заявлению компании, Amazfit Neo выглядят как цифровые часы 1990-х годов и имеют 28-дневное время автон...
Наилучшие аксессуары для Xiaomi Mi Band 5

Довольно часто пользователи при занятиях спортом предпочитают использовать умные браслеты, так как они ум...
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36
LG Velvet 5G выпустят в Индии...
LG Velvet 5G выпустят в ИндииУ компании LG когда-то давно получалось привлекать внимание аудитории своими весьма интересными решениями...
ByteDance отклонила предложение Microsof...
ByteDance отклонила предложение MicrosofИтак, многомесячная битва за приобретением приложения социальной сети TikTok в США подошла к концу, и о...
Смартфон Sony Xperia 10 получит Android ...
Смартфон Sony Xperia 10 получит Android Китайские источники опубликовали список смартфонов компании Sony, которые будут обновлены до Android 11. ...
ZOTAC работает над своими видеокартами N...
ZOTAC работает над своими видеокартами NНовая линейка видеокарт компании NVIDIA GeForce 3000 основанные на архитектуре Ampere будет представлена ...
Google Pixel 4a показали в защитных чехл...
Google Pixel 4a показали в защитных чехлСетевые источники опубликовали качественный рендер смартфона Google Pixel 4a, презентация которого ожидае...
Планшет Honor Pad V6 вышел в России без ...
Планшет Honor Pad V6 вышел в России без Бренд Honor дал старт российским продажам планшета Honor Pad V6, который может похвастаться поддержкой Wi...
70-дюймовый 4K-телевизор Philips поддерж...
70-дюймовый 4K-телевизор Philips поддержКомпания Philips анонсировала новые телевизоры 4K UHD серии 8200. ...
Монитор iiyama GB3466WQSU Red Eagle оцен...
Монитор iiyama GB3466WQSU Red Eagle оценМесяц назад компания iiyama представила игровой монитор G-Master GB3466WQSU Red Eagle, который получил 34...
Ищем лучшие аксессуары для Apple Watch 4...
Ищем лучшие аксессуары для Apple Watch 4В последнее время ...
Представлен недорогой монитор Dell U2421...
Представлен недорогой монитор Dell U2421Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью U2421E, которая получила 24-дюймовую IPS-панель с р...
OnePlus Nord получит квадрокамеру с опти...
OnePlus Nord получит квадрокамеру с оптиСетевые источники поделились подробностями о камерах в смартфоне OnePlus Nord, официальная онлайн-презент...
Зачем чехол для Xiaomi Mi 9 SE...
Зачем чехол для Xiaomi Mi 9 SEОчень часто можно услышать в интернете вопрос о том, зачем ...
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышкиОбзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерахОбзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Лучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530SЛучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530S
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor