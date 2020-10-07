PUBG Mobile грядущее обновление Payload 2.0 с новым оружием и вооруженной техникой

PUBG Mobile скоро получит новое обновление, которое откроет для себя Payload 2.0. Эта информация содержится в новом тизере, опубликованном на официальной странице PUBG в Twitter.

К сожалению в тизере не указана дата начала выпуска нового обновления. Просочившийся трейлер режима Payload 2.0 показывает, что будет добавлено новое оружие, а также вооруженные транспортные средства и возможность охотиться на врагов с помощью БПЛА с дистанционным управлением.

Все машины также были модернизированы установленным вооружением, включая ракетные установки, крупнокалиберные пулеметы, огнеметы и многое другое.