Panasonic GH6 получит важнейший апдейт

Если вы записываете видео V-Log, вы сможете загрузить таблицу поиска и установить ее на Ninja V/V+, чтобы улучшить предварительный просмотр отснятого материала. Все это возможно благодаря порту HDMI 2.1 GH6, который поддерживает более высокое разрешение и частоту кадров, чем предыдущие модели. Atomos также постепенно обновлял Ninja V для поддержки более высоких разрешений и скоростей, в то время как Ninja V+ с самого начала поддерживал до 8K ProRes RAW. Наряду с внешней записью ProRes RAW, обновление представит множество новых внутренних форматов записи. В настоящее время GH6 может записывать только видео 5,7K 30p ProRes/ProRes HQ, но обновление позволит записывать видео C4K и Full HD ProRes и ProRes HQ со скоростью до 60 кадров в секунду. Как и прежде, все видео ProRes должно быть записано в слот для карты CFexpress. Нет никаких признаков внутренней записи UHD ProRes (3840 x 2160), так что, надеюсь, это произойдет позже.