Panasonic GH6 получит важнейший апдейт

Panasonic недавно выпустила камеру GH6 с внутренней записью ProRes и другими приятными профессиональными функциями, но одной вещи новинке всё же не хватало — записи видео в формате RAW. Тем не менее, компания объявила, что следующее обновление прошивки версии 2.0, которое выйдет 5 июля, будет касаться внешнего вывода ProRes RAW. Вы сможете записывать 12-битное видео 5,7K RAW со скоростью до 60 кадров в секунду и C4K (4096 x 2160) со впечатляющей скоростью 120 кадров в секунду на рекордеры Atomos Ninja V/V+. Камера также будет поддерживать анаморфотное разрешение RAW 5.8K и 4.4K 4:3 со скоростью до 30 кадров в секунду и 60 кадров в секунду соответственно.

Если вы записываете видео V-Log, вы сможете загрузить таблицу поиска и установить ее на Ninja V/V+, чтобы улучшить предварительный просмотр отснятого материала. Все это возможно благодаря порту HDMI 2.1 GH6, который поддерживает более высокое разрешение и частоту кадров, чем предыдущие модели. Atomos также постепенно обновлял Ninja V для поддержки более высоких разрешений и скоростей, в то время как Ninja V+ с самого начала поддерживал до 8K ProRes RAW. Наряду с внешней записью ProRes RAW, обновление представит множество новых внутренних форматов записи. В настоящее время GH6 может записывать только видео 5,7K 30p ProRes/ProRes HQ, но обновление позволит записывать видео C4K и Full HD ProRes и ProRes HQ со скоростью до 60 кадров в секунду. Как и прежде, все видео ProRes должно быть записано в слот для карты CFexpress. Нет никаких признаков внутренней записи UHD ProRes (3840 x 2160), так что, надеюсь, это произойдет позже.
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