Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm F/2.8 ASPH Power OIS оценен в $900

Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm F/2.8 ASPH Power OIS, предназначенной для беззеркальных камер системы micro 4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 24-70 мм в полнокадровом эквиваленте, оптической конструкцией из 14 элементов в 9 группах, включая 4 асферических элемента, 1 элемент с ультранизкой дисперсией (UED) и 1 элемент с ультравысоким коэффициентом преломления (UHR), обновлённым покрытием Nano SurFace Coating, оптической стабилизацией, системой фокусировки Fly-by-wire, защитой от пыли и влаги, микрошаговым регулятором диафрагмы, минимальной дистанцией для фокусировки 15 см, 7-лепестковой диафрагмой, диаметром для светофильтра 58 мм, диаметром 67,6 мм, длиной 73,8 мм и массой 306 г. Цена объектива составляет 900 долларов.