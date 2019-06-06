Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm за 1800 долларов

Все мы знаем, что объективы для профессиональных полнокадровых фотоаппаратов стоят крайне дорого и далеко не всегда подходят для обычного пользователя. Если вы любитель или только начали заниматься фотографией, то вам совершенно не нужно брать объектив стоимостью в 1800 долларов — оно того просто не стоит, вы не сможете раскрыть свой потенциал. Но, для профессионалов все выходят разного рода новинки, которые позволяют снимать лучше, красивее и качественнее. Например, на рынок вышел новый объектив Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm, который делает просто шикарные пейзажи и стоит 1800 долларов. Дорого? Да, без сомнения, но в этом есть своя определенная аура, позволяющая вам наслаждаться самим фактом обладания.